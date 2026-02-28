Il viaggio di Ako Atikossie lungo la soglia misteriosa tra il nulla e l’esistenza

Ako Atikossie, nato nel 1980 a Zalivé in Togo, sta attraversando una fase di esplorazione artistica con mostre presso la Nashira Gallery di Milano e la Gowen Contemporary di Ginevra. La sua ricerca si concentra sulla soglia tra il nulla e l’esistenza, un tema che ha portato le sue opere in esposizione in diverse gallerie internazionali. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguirlo su Instagram.

“Dipingo il vuoto, tra quanti di luce e pieghe nello spazio e nel tempo”. Dalle botteghe in Togo alle gallerie europee, l'indagine sul dualismo onda-particella e sul pensiero planckiano: “La scienza è il riflesso del reale”. L'equazione invisibile tra scienza e metafisica. In mostra a Piacenza Nome e cognome: Ako AtikossieLuogo e anno di nascita: Zalivé (Togo), 1980Gallerie di riferimento: Nashira Gallery, Milano, Italia Gowen Contemporary, Ginevra, Svizzera Contatti social: Instagram Lo studio d’artista, per me, può avere molte sfumature e significati, ma io lo declino come un tempio di rivelazioni, un laboratorio in cui i pensieri si concretizzano, uno spazio di confronto di idee e di sperimentazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

