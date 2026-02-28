Il Tottenham contatta Niko Kovac

Il Tottenham Hotspur ha contattato Niko Kovac, che attualmente è legato al Borussia Dortmund, per discutere di un possibile trasferimento. Nel frattempo, James Maddison ha festeggiato un gol durante una partita, con una foto che lo ritrae in azione. La notizia è appena arrivata in redazione e riguarda il possibile arrivo dell’allenatore croato in Inghilterra.

James Maddison del Tottenham Hotspur celebra il punteggio. (Foto di Richard HeathcoteGetty Images) Niko Kovac è stato collegato al trasferimento dal Borussia Dortmund e il Tottenham Hotspur è interessato a lui. Secondo un rapporto della BILD, c'è un forte interesse da parte del club inglese, che potrebbe cercare di nominarlo come prossimo allenatore. Il Tottenham ha ingaggiato Igor Tudor come allenatore ad interim, che probabilmente verrà sostituito in estate. Il 54enne allenatore tedesco è considerato un'opzione a lungo termine per il club del nord di Londra.