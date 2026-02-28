Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo, ha espresso la sua emozione per l'esperienza vissuta. La sua vittoria, annunciata giovedì sera, ha attirato l'attenzione di molti. Il cantante di Perugia ha commentato il suo stato d'animo e ha detto di guardare già al futuro con entusiasmo. La sua vittoria ha suscitato interesse tra il pubblico e i media.

Perugia, 28 febbraio 2026 – Non si ferma l’onda lunga del trionfo di Nicolò Filippucci, vincitore, giovedì sera, delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Il giorno dopo la vittoria i riflettori continuano ad essere puntati sul giovane e lanciatissimo cantante di Corciano, ormai consacrato come uno dei talenti più luminosi, promettenti e talentuosi della musica italiana. Nicolò Filippucci con il Premio insieme a Laura Pausini (Foto Ansa) "Il cuore a mille” Subito dopo aver ricevuto il Premio, Nicolò non ha nascosto l’enorme emozione, ribadita anche ai microfoni di Rai Radio 2. “Appena ho iniziato a cantare, alla prima strofa – ha detto – ho sentito il cuore che batteva fortissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sorriso di Nicolò Filippucci: “Che emozione Sanremo. E ora guardo al futuro”

