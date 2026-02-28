il sanremo di conti va di traverso a chi pretendeva il carrozzone woke

Il festival di Sanremo condotto da Conti ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico, con alcuni critici che avevano aspettative diverse rispetto alla selezione dei temi trattati. Durante la manifestazione, sul palco sono stati affrontati argomenti legati alle famiglie tradizionali, senza l’uso di simboli o riferimenti relativi alla comunità Lgbt. La scelta di evitare temi di natura politica o provocatoria ha attirato l’attenzione di chi desiderava un evento più neutro.

Un Festival di Sanremo più sociale e meno social. Più nazionalpopolare e meno mainstream. Più comunitario e meno community. Sembrano sfumature: non lo sono. Intanto. Alla terza serata, più movimentata e vivace e con ospiti di qualità, da Mogol a Ubaldo Pantani, da Eros Ramazzotti a Alicia Keys, anche gli ascolti sono risaliti. Carlo Conti che sa far di conto sembra una battuta e forse lo è. Ma non tanto per i calcoli dell'Auditel, quanto perché, al suo quinto Sanremo, l'ultimo, senza possibili ripensamenti, lavora di addizione e sottrazione. Gestisce l'accumulo e i vuoti, qui aggiunge e lì toglie. Nel brogliaccio del 76º Festival della canzone italiana balza all'occhio la grande assenza della cultura woke.

