Il programma della domenica delle versiliesi Eccellenza | novità quote Stangata sul Massarosa

Domani alle 14.30 si gioca la 26ª giornata di Serie D, con il Seravezza che sfiderà il Follonica Gavorrano al “Malservisi Matteini”. La partita sarà diretta dall’arbitro Francesco Saffioti di Como, assistito dai guardalinee Camillo Amarante di Castellammare di Stabia e Francesco Quattrotto di Messina. La giornata include anche il programma della domenica delle versiliesi, con novità sulle quote e una stangata sul Massarosa.

In Serie D la 26ª giornata (9ª di ritorno) domani alle 14.30 vede il Seravezza al "Malservisi Matteini" col Follonica Gavorrano del grande ex Lucio Brando: dirigerà Francesco Saffioti di Como, assistito da Camillo Amarante di Castellammare di Stabia e Francesco Quattrotto di Messina. In trasferta (2ª di fila) anche il Camaiore, a Orvieto: fischia Marco Burattini di Roma 1, coadiuvato da Vito Bensorte di Trapani e da Domenico Zappino di Vibo Valentia. Nei bluamaranto è squalificato Grilli. E a proposito di decisioni del giudice sportivo. ci sono da segnalare le 6 giornate di stop rimediate dall'allenatore viareggino Vitaliano Bonuccelli del San Donato Tavarnelle che dunque potrà tornare in panchina solo dal terzultimo turno di regular season.