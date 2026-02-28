Il professor Angelo D' Orsi nelle Marche per parlare del ruolo della cultura in tempo di guerra

Il professor Angelo D'Orsi si trovava nelle Marche per partecipare a un evento dedicato al ruolo della cultura in tempo di guerra. Tuttavia, nel novembre 2025, una conferenza dello stesso D'Orsi, organizzata al Polo del 900 e con la presenza di vari eurodeputati ed esponenti politici, è stata cancellata su richiesta di alcune figure politiche e rappresentanti istituzionali. La decisione ha impedito lo svolgimento dell'iniziativa prevista.

RECANATI – «Nel mese di novembre 2025 è stata impedita una conferenza del professor Angelo D'Orsi, assieme al professor Alessandro Barbero, contro la russofobia, al Polo del 900, con eurodeputati ed esponenti politici a sollecitare l'annullamento dell'evento. Sempre nel 2025 è stato chiuso.