il premio vero una tradizione

Il Premio Vero rappresenta una tradizione consolidata dedicata alla promozione di libri di non fiction e divulgazione giornalistica. Il progetto del Post si concentra sulla valorizzazione di opere che approfondiscono temi di attualità attraverso un approccio informativo e documentato. La premiazione coinvolge autori e editori, con l'obiettivo di evidenziare il lavoro di chi si impegna nella diffusione di conoscenza e informazione.

Il progetto del Post di promuovere e premiare libri di "non fiction" e divulgazione giornalistica ha iniziato la sua terza edizione È iniziato venerdì a Firenze il percorso della terza edizione del Premio Vero, il progetto del Post e della Fondazione Peccioliper creato per promuovere e premiare la divulgazione giornalistica e la conoscenza della realtà attraverso i libri. Anche quest’anno il percorso in questione avrà una serie di tappe, passaggi e selezioni, pensati per rendere ricca e partecipata la scelta. Il Premio Vero, infatti, viene assegnato al libro più votato da una estesa giuria di abbonati e abbonate al Post tra i quattro... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Agro Punjab ha vinto il Premio Vero 2025Agro Punjab di Francesca Cicculli e Stefania Prandi è il libro vincitore della seconda edizione del Premio Vero, creato dal Post e dalla Fondazione Peccioliper per promuovere il lavoro giornalistico e ... ilpost.it

La seconda edizione del Premio Vero è stata vinta da “Agro Punjab. Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne di Latina" (Nottetempo) di Francesca Cicculli e Stefania Prandi. Oggi a Testo Firenze Luca Sofri, Marino Sinibaldi e Paolo Giordano presentano la ter - facebook.com facebook