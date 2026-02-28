Il più grande attacco aereo nella storia d’Israele

Il capo di stato maggiore israeliano, generale Eyal Zamir, ha inviato un messaggio ai cittadini in seguito al più grande attacco aereo nella storia di Israele. L’attacco ha coinvolto numerosi velivoli e ha causato danni significativi. Le autorità israeliane stanno monitorando la situazione e coordinando le operazioni di risposta. La notizia si diffonde rapidamente e ha suscitato attenzione sia a livello nazionale che internazionale.

200 caccia hanno attaccato 500 obiettivi in Iran. "Ogni pilota aveva un nome. Khamenei era in cima alla lista". Secondo font israeliane la Guida suprema del regime di Teheran sarebbe stato ucciso, ma il suo destino è ancora incerto Il Capo di stato maggiore israeliano, generale Eyal Zamir, inviando un messaggio ai cittadini d'Israele poco dopo l'avvio dell'operazione "Ruggito del leone" contro l'Iran, ha detto: "Stiamo affrontando una campagna fatale e senza precedenti per distruggere le capacità del regime terroristico iraniano, che rappresenta una minaccia esistenziale continua alla sicurezza dello stato di Israele. Questa è una campagna che garantirà la nostra esistenza e il nostro futuro qui, nella terra dei nostri antenati, per tutte le generazioni".