Il Piccolo principe Viaggio tra i pianeti per l’inclusione sociale

Arriva all’Aurora di Scandicci ‘Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti’, spettacolo che attraverso il linguaggio dei burattini si rivolge ai più giovani per veicolare un messaggio di inclusione contro il bullismo. Appuntamento oggi alle 17,30: 75 minuti per rivivere il celebre capolavoro ’Il Piccolo Principe’, tra canzoni e dialoghi, portato in scena dal Teatro Umbro. Una storia eterna ma nella rivisitazione della favola proposta dagli artisti umbri, l’aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

