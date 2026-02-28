Il partito del no sconfitto dalle Olimpiadi di Milano Cortina

Il partito del no ha subito una battuta d’arresto dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, evento che ha attirato l’attenzione di molte testate nazionali e internazionali. Recentemente ho letto una copia di Internazionale, un settimanale che ripubblica articoli provenienti dalla stampa estera, e tra le pagine si evidenzia come le critiche e le opposizioni abbiano perso slancio nel periodo successivo ai giochi.

Mi è capitata tra le mani una copia di Internazionale, settimanale che ripubblica articoli usciti sulla stampa estera. La copertina del numero di fine gennaio era dedicata ai giochi invernali, con un titolo perentorio: «L'insostenibile olimpiade». Dentro si potevano leggere due articoli, uno di Deník Referendum, giornale online che si pubblica a Praga ed è di orientamento progressista, l'altro del quotidiano francese Le Monde, storica testata vicina alla sinistra moderata. Entrambi gli articoli erano dedicati agli effetti disastrosi dell'evento sportivo. «Gli abitanti delle località che ospiteranno i Giochi di Milano Cortina non sono stati consultati, le spese sono cresciute e si consumerà molta acqua ed energia per innevare le piste», spiegava la giornalista di Deník Referendum.