Nel centro di un'indagine che coinvolge milioni di file, si trovano documenti che attendono di essere assegnati a un autore. La mancanza di verifiche accurate rende difficile distinguere tra informazioni attendibili e dati inaffidabili. La questione rimane aperta: senza l’identificazione corretta di chi ha prodotto quei file, la verità rimane sfuggente. La ricerca continua, ma il nodo resta irrisolto.

di Antonio Del Prete Tre milioni di file in cerca d’autore. Perché, insegna Pirandello, senza autore manca la narrazione. E senza narrazione il senso non c’è. È il paradosso dell’archivio di Epstein: ora che si fa? Ora che tutti hanno accesso a tutto e la trasparenza trionfa, chi racconta la verità? Il caso emblematico della disintermediazione genera ansia, bisogno di intermediazione. Un caso che somma politica, sesso, soldi, perversione e morte. Attraversa i decenni e i confini. Insomma, produce massimo interesse. E altrettanta confusione. Eppure, i cosiddetti "files", trecento giga tra email, foto, video e altro materiale informatico, non sono stati scovati ieri nel disco rigido di un vecchio computer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il paradosso di Epstein. Quei file in cerca d’autore. Senza verifica non c’è verità

Il caso Epstein e il “segno del diavolo”: perché da quei file sta venendo fuori il male assolutoUn possibile Re del Regno più importante e più prestigioso della Storia, la principessa ereditaria di Norvegia, politici, imprenditori di alto...

Leggi anche: Epstein,pubblicati file senza censure

Le nuove foto degli Epstein file diffuse dal governo americano

Aggiornamenti e notizie su Epstein.

Temi più discussi: Il paradosso di Epstein. Quei file in cerca d’autore. Senza verifica non c’è verità; Randy Andy L’arrapato principe Andrea, e il paradosso della monarchia con più anticorpi della democrazia; Chi è Ghislaine Maxwell, la socialite britannica complice di Jeffrey Epstein; Andrea, la Corona inglese trema: Una legge per escluderlo dalla linea di successione.

La pista francese degli Epstein Files: in 48 ore raccolte quindici testimonianze di donne potenziali vittime di abusiIn quarantotto ore l'associazione Innocence en Danger ha raccolto quindici testimonianze di donne, potenziali vittime di abusi sessuali da parte di Epstein ... ilfattoquotidiano.it

Chi è Ghislaine Maxwell, la socialite britannica complice di Jeffrey EpsteinFiglia del magnate Robert Maxwell, cresciuta nei salotti dell’alta società londinese e newyorkese, Ghislaine Maxwell è diventata una figura chiave del sistema di abusi orchestrato da Jeffrey Epstein ... ilsole24ore.com

Hillary Clinton: «Epstein Non lo conoscevo, Trump dovrebbe essere ascoltato sotto giuramento». La... - facebook.com facebook

Clinton alla Commissione su Epstein: “Non ho fatto nulla di sbagliato, non avevo idea dei suoi crimini" x.com