Il Napoli batte il Verona 2-1 al Bentegodi Lukaku decisivo al 95°

Il Napoli vince 2-1 contro il Verona al Bentegodi con un gol decisivo di Lukaku al 95°. La partita si è conclusa con i partenopei che hanno ottenuto i tre punti, rinforzando la loro posizione in classifica. La squadra ha conquistato la vittoria negli ultimi istanti del match, lasciando il Verona a bocca asciutta. La gara si è svolta in un clima di grande intensità.

VERONA – Blindare la zona Champions e dare una risposta alle ultime tre giornate. Questo serve al Napoli che batte il Verona al Bentegodi. Gli azzurri iniziano subito con il piede giusto grazie ad una rete di Hojlund dopo appena tre minuti dal fischio d’inizio. Gli azzurri dominano con buon possesso palla provando a trovare la strada per la doppietta mentre il Verona contiene le incursioni azzurre. Nel secondo la squadra di Sammarco prova a recuperare e l’occasione arriva al 67° quando su calcio d’angolo Akpa Akpro intercetta il rimpallo e tira forte nell’area piccola, la palla viene deviata da Hojlund e finisce in rete. È ancora un calcio d’angolo a cambiare le sorti del match, la rimonta azzurra arriva al limite. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Zona Lukaku al Bentegodi: il Napoli espugna Verona al 96?Gli azzurri espugnano il Bentegodi all'ultimo respiro: Hojlund apre, Akpa Akpro spaventa, Big Rom decide nel recupero.

Lukaku torna al gol e gela il Bentegodi al 96°, Verona-Napoli 1-2Dopo il gol e l'autorete di Hojlund, la decide il belga all'ultimo respiro VERONA - Il Napoli rischia di steccare il testa-coda contro l'Hellas...

Il Napoli vince al fotofinish con Lukaku, Verona sempre più 'inguaiato'Il Napoli batte al fotofinish il Verona con un gol di Lukaku, dopo l'1-1 di Hojlund e Akpa Akpro, e guadagna tre punti su Milan e Inter lasciando il Verona in fondo alla classifica a 15 ... firenzeviola.it

#Hojlund e la sua ironia sempre pungente Il #Napoli batte il #Verona sul gong e porta a casa 3 punti FONDAMENTALI #TuttoNapoli #SerieA x.com