Il movimento cinque stelle in piazza Gramsci per e ragioni del No al referendum

Il Movimento Cinque Stelle si è riunito in piazza Gramsci a Giugliano per illustrare alla cittadinanza le motivazioni del voto contrario al referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Un pubblico numeroso ha ascoltato i rappresentanti del movimento mentre spiegavano le loro posizioni e rispondevano alle domande degli spettatori. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Il Movimento Cinque stelle in piazza Gramsci a Giugliano per spiegare alla popolazione le ragioni del "No" al prossimo referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia.