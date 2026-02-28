Il mare d’inverno non è mai stato così attraente | prime passeggiate in spiaggia e pranzi in Riviera

Il mare d’inverno si mostra con un fascino inaspettato, attirando le persone a fare le prime passeggiate sulla spiaggia e a pranzare lungo la Riviera. A Cesena, il 28 febbraio 2026, si registra un aumento di visitatori che approfittano delle giornate più miti per godersi la costa. Le spiagge sono affollate di chi desidera respirare l’aria salmastra e ammirare il paesaggio senza la calca estiva.

Cesena, 28 febbraio 2026 – All'inseguimento della primavera. Dopo aver trascorso l'intero mese di gennaio e gran parte di quello di febbraio chiusi in casa a guardare dalla finestra il maltempo che ha caratterizzato l'inizio del 2026, gli emiliano romagnoli stanno passando al contrattacco, giocando d'anticipo nell'ottica delle prime incursioni in riviera, intenzionati ad assaporare i primi tepori della stagione che cambia. E' successo anche questa mattina a Cesenatico dove, in aggiunta alle classiche passeggiate sul Porto Canale, magari abbinate al pranzo in uno dei tanti ristoranti con vista sulle barche, c'è chi si è spinto oltre, raggiungendo la spiaggia.