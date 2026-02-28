Il lip balm sta conquistando sempre più spazio tra gli accessori di lusso per uomo, con quattro proposte che puntano a ridefinire il concetto di burrocacao. Questi prodotti sono stati selezionati dagli editor di GQ Italia e rappresentano un’alternativa più raffinata e di tendenza rispetto ai tradizionali balsami labbra. Quando si acquista tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

Chiamiamolo lip balm, perché burrocacao ormai non lo dice più nessuno. È successo più o meno nello stesso periodo in cui abbiamo smesso comprare certe cose grandi e iniziato a fissarci su quelle piccole, sui mini lussi. Burrocacao resta legato a un’idea precisa: inverno, labbra spaccate, farmacia, fondo dello zaino. Lip balm invece entra in un altro immaginario. Quello degli oggetti che tieni addosso anche quando non c’è un motivo vero. Un po’ come certi portacarte, certi profumi da 50 ml, certi occhiali che non ti servono ma finiscono sempre in borsa. Se ci fai caso, il lip balm compare sempre più spesso in contesti che non c’entrano niente con la necessità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il lip balm è il nuovo accessorio luxury per l’uomo, le 4 migliori proposte per superare il concetto di burrocacao

Il lip balm Lanolips è ideale per proteggere le labbra dal freddoLa storia di Lanolips, il lip balm naturale e sostenibile nato in Australia Kirsten Carriol, fondatrice di Lanolips, ha trascorso l’infanzia in una...

EP 297 - Scromitting, It's a Bad Reaction to Weed. Could Mold Be the Culprit, Not THC

Approfondimenti e contenuti su balm.

Temi più discussi: Daise ha appena lanciato l’accessorio per telefono più carino di sempre; Migliori rossetti 2026: ecco quali provare secondo noi; Lipification, le routine labbra sono il nuovo trend di bellezza con trattamenti ad hoc; Emma Stone radiosa ai BAFTA: il trucco è un balsamo labbra. E noi abbiamo scovato il suo gemello economico.

I 7 Lip balm migliori recensiti su BeautyFoolLip balm: i 7 migliori secondo gli utenti di BeautyFool. Confronto tra marche, formule e prezzi (anche low cost) per labbra sempre perfette. deabyday.tv

Il lip balm più virale su TikTok è il prodotto da avere quest’autunno. E costa solo 6 euroBeauty addicted in ascolto fate molta attenzione. Perché c’è un prodotto che se non avete ancora provato è arrivato il momento di avere sempre in borsetta e ovunque voi siate. E non solo perché è uno ... dilei.it

Cleansing Balm è una carezza che si fonde con la pelle. Trasforma la detersione in un gesto di benessere. La miscela di oli e burri selezionati rimuove per affinità. Rispetta l’equilibrio cutaneo. Non altera la barriera. È ideale anche per tutta la famiglia Per scop - facebook.com facebook