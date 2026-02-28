Il Lecce sembra aver iniziato bene la partita grazie a un gol di Coulibaly, ma il Como ha reagito rapidamente, segnando tre reti. I campioni di casa hanno tenuto fuori Nico Paz, pensando alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter in programma martedì. La partita si è infine conclusa con il risultato di 3-1 per il Como.

Coulibaly illude il Lecce, poi il Como viene fuori e ne fa tre. I lariani, che avevano tenuto fuori Nico Paz pensando anche alla semifinale di Coppa Italia contro l'Inter (martedì sera), travolgono i giallorossi e nel giro di una ventina di minuti chiudono la pratica. Si può sintetizzare così: il Como è troppo forte per un Lecce che non aveva approcciato male. Al primo affondo i salentini sono andati in vantaggio con un bel cross di Banda su cui Coulibaly di testa gira meravigliosamente. Ma è solo un'illusione che presto diventa feroce delusione. Il Como alza i giri del motore, il Lecce cerca di tenere il campo ma rinuncia a ribattere colpo su colpo, Cheddira fa fatica a intercettare qualche pallone da tenere, le coperture difensive sembrano confuse. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il Lecce si illude, poi il Como si sveglia e ne fa tre

