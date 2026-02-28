Il lancio di Resident Evil Requiem è da record su Steam | è il capitolo più giocato della serie

Il nuovo capitolo di Resident Evil, Requiem, è stato lanciato su Steam il 27 febbraio e in poche ore ha raggiunto un record di giocatori contemporanei. Il gioco ha superato tutte le altre versioni della serie in termini di presenza simultanea di utenti sulla piattaforma, stabilendo così un nuovo primato per la serie horror di Capcom.

Il debutto di Resident Evil Requiem su Steam è da record. A poche ore dal lancio ufficiale del 27 febbraio, il nuovo capitolo della saga horror di Capcom ha già riscritto la storia della serie su PC, diventando il capitolo con il più alto numero di giocatori contemporanei mai registrato. Secondo i dati rilevati da SteamDB, nella seconda giornata di disponibilità il gioco ha raggiunto un picco di 320.065 utenti connessi in contemporanea (con rilevazioni parallele che parlano di 320.056). Si tratta di un dato superiore perfino al picco del day one, che già rappresentava un primato per la saga. Il fatto che il traguardo sia stato stabilito prima ancora dell’inizio pieno del weekend lascia intuire margini di crescita ulteriori nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Game-experience.it

