A Forlì si svolge il primo dj set del mattino organizzato a Casa Pavlova, parte del movimento milanese che combina la colazione con la musica dal vivo. L’evento si svolge durante le ore diurne, offrendo un’esperienza musicale in un ambiente dedicato al relax e alla socializzazione. La scelta di questo format mira a portare nuove atmosfere nel panorama locale, coinvolgendo appassionati di musica e buongustai.

Il ‘daytime movement’, la nuova tendenza milanese che trasforma la colazione in un dj set, arriva anche a Forlì. Domani dalle 10.30 alle 14, gli spazi di Casa Pavlova - La Fiasca, nel chiosco dei giardini ’Annalena Tonelli’, accoglieranno un evento che promette di portare in città un modo diverso di vivere la domenica mattina. Il format, infatti, ribalta le abitudini tradizionali dell’intrattenimento: niente notte fonda, niente eccessi a suon di alcolici, ma luce naturale, abiti curati e voglia di stare insieme. Si esce al mattino, si prende posto tra tavoli apparecchiati con attenzione ai dettagli, si ordina un cappuccino o un brunch e, intanto, un DJ set accompagna il momendo con una selezione fresca e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dj set del mattino a Casa Pavlova

