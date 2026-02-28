Il designer che proietta nel futuro l' azienda di famiglia esporta i carretti per il gelato in giro per il mondo

Leonardo Sancisi, designer di Savignano, si occupa di esportare i carretti per il gelato prodotti dall’azienda di famiglia. Ha portato le creazioni in diverse località tra cui Alicante e Gatteo Mare. La sua attività rappresenta il passaggio generazionale nel settore, con un focus sulla progettazione e diffusione di queste strutture tradizionali. La sua esperienza si sviluppa attraverso un percorso che collega passato e futuro.

Da Savignano ad Alicante, passando per Gatteo Mare: la storia di Leonardo Sancisi è una piccola favola moderna, in cui il mestiere dei genitori si tramanda di padre in figlio. Lui, professione designer, ha deciso di proiettare nel futuro l'azienda di famiglia, produttrice locale di gelati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Vi racconto il Quantum di Tim che proietta l’Italia in Europa e nel mondo. Parla OcchipintiIl Quantum non è più una promessa lontana ma una tecnologia operativa, soprattutto sul fronte della sicurezza delle comunicazioni. Leggi anche: L’Europa si Proietta nel Futuro: Verso un Super Euro e il Mercato Unico dei Bond Altri aggiornamenti su designer. Argomenti discussi: Il designer che proietta nel futuro l'azienda di famiglia, esporta i carretti per il gelato in giro per il mondo; Nuova Fiat Ritmo: il render elettrico che omaggia l'icona anni '70. Il designer che proietta nel futuro l'azienda di famiglia, esporta i carretti per il gelato in giro per il mondoDa Savignano ad Alicante, passando per Gatteo Mare: la storia di Leonardo Sancisi è una piccola favola moderna, in cui il mestiere dei genitori si tramanda di padre in figlio ... cesenatoday.it