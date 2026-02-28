Un atleta professionista si trova in ospedale a causa di un tumore, un episodio che sorprende e preoccupa. L’atleta ha subito un intervento e, nonostante la situazione, ha dichiarato di voler tornare a giocare il prima possibile. La notizia arriva da Pesaro, dove si svolge questa vicenda che ha colpito l’ambiente sportivo.

Pesaro, 28 febbraio 2026 – Vedere un atleta professionista in un letto di ospedale per qualcosa che non sia una frattura è sempre inaspettato. Se poi sotto la foto si legge quello che ha scritto Nicolas Alessandrini, cestista pesarese classe 2001 cresciuto nelle giovanili della Vuelle, è uno choc: “Ciao a tutti, nelle ultime settimane ho vissuto una situazione personale molto delicata che ho scelto di vivere con riservatezza - si legge nel post pubblicato giovedì sera sulla sua pagina Instagram -. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e ho concluso con successo l’operazione che avevo in programma. Volevo ringraziare tutta la società del Pistoia Basket 2000 e tutti i miei compagni di squadra per il supporto, la vicinanza e il riserbo mantenuto in questo periodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il coraggio di Nicolas, operato di tumore: “Voglio tornare in campo il prima possibile”

