Il Comune incamera 900 mila euro | sarà completamente rinnovato il campo sportivo di Galugnano

Il Comune di San Donato di Lecce ha ricevuto un finanziamento di 900 mila euro attraverso il bando nazionale “Sport e periferie”. La somma servirà per un rinnovamento completo del campo sportivo di Galugnano. L’amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente l’obiettivo di ristrutturare l’impianto. La decisione è stata comunicata dal sindaco durante un evento pubblico.

SAN DONATO DI LECCE - L'amministrazione comunale di San Donato, guidata dal sindaco Alessandro Quarta, ha ufficializzato l'ottenimento di un finanziamento pari a 900 mila euro nell'ambito del bando nazionale "Sport e periferie".Questi fondi saranno interamente destinati alla rigenerazione totale.