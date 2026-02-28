Il ’Club’ sbaracca Cambio gestione nel giorno dei saldi

Oggi, il negozio di calzature nel centro città chiude i battenti e cambia gestione, proprio nel giorno degli sconti di fine stagione. La decisione di interrompere l’attività riguarda l’intera struttura, che si prepara a una nuova fase. I clienti si sono già affollati per approfittare degli sconti e raccogliere le ultime occasioni offerte dal negozio.

Anche per Club oggi sarà lo Sbaracco Day, ma non solo. Il noto negozio di calzature del centro (via Toschi) questo weekend mette a segno un importante passaggio di testimone: dopo 40 anni, a partire da lunedì la gestione del punto vendita passerà da Patrizia Gualerzi al suo fidato collaboratore da ormai diciotto anni, Federico Palmieri. Oggi quindi sconti eccezionali in occasione dello Sbaracco Day e domani fuori tutto a 10 euro, con la possibilità di fare pure acquisti 'a sorpresa': uno zaino con dentro un paio di scarpe a scatola chiusa, il tutto sempre a 10 euro. "Adesso mi posso riposare. Che per me significa viaggiare" dice Gualerzi, commerciante in centro dal 1984: prima come dipendente al negozio Idea Moda in via Emilia, poi nell'86 con l'apertura di Club in via Toschi.