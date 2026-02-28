Il Cesena porta a casa un buon punto da Empoli | pari nella sfida tra i gemelli Shpendi

Il Cesena ottiene un pareggio nella trasferta contro l'Empoli, in una partita giocata al Castellani-Computer Gross. Durante la gara, i gemelli Shpendi sono stati protagonisti, contribuendo al risultato finale. La squadra bianconera mantiene così il punto in classifica, mentre l’Empoli non riesce a vincere davanti al proprio pubblico. La partita si è conclusa con il punteggio di parità.

Cesena, 28 febbraio 2026 – Una sfida delicatissima, quella del Castellani-Computer Gross. Il Cesena deve assolutamente fermare l’emorragia di risultati negativi, e per farlo scende in campo ad Empoli, nella sfida tutta in famiglia fra i gemelli albanesi Shpendi (Cristian nel Cesena e Stiven nell’Empoli). Stive è stato autore di 12 reti in 36 partite tre anni fa in serie C. Un mese e mezzo fa, all’Orogel Manuzzi, nessuno dei due gemelli andò a segno. Si affrontano anche due squadre anagraficamente opposte: da un lato l’Empoli, con appena 311 nati nel secolo scorso, dall’altra il Cesena, con solo tre giocatori nati dopo il 2000 fra i titolari. In Toscana i bianconeri scendono in campo per invertire la rotta, che parla di 7 sconfitte nelle ultime 10, con 20 gol incassati e appena 10 fatti, due vittorie e appena 7 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

