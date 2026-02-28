Il caso ' Giulio Cesare-Romanazzi' di Bari | proclamato sciopero Doppi turni | sì alla soluzione ' Del Prete'

Il caso dell'istituto scolastico Giulio Cesare-Romanazzi di Bari si arricchisce di due novità: da un lato, è stato proclamato uno sciopero per il 9 marzo, dall'altro, si è deciso di adottare la soluzione dei doppi turni. Questi aggiornamenti sono stati diffusi attraverso diverse sigle sindacali, rendendo più chiara la situazione.