Il cantiere tornerà Nessun dialogo con chi è violento

Il cantiere sarà riattivato, ma il rappresentante ha chiarito che non ci sarà spazio per confronti con chi si presenta con comportamenti violenti. La posizione è netta: nessuna trattativa con chi ostacola lo sviluppo di un progetto pubblico attraverso azioni aggressive. La decisione di riprendere i lavori è stata presa senza tentativi di dialogo con chi ha mostrato atteggiamenti violenti.

"Non dialogheremo con chi in maniera violenta impedisce a un cantiere pubblico di potersi sviluppare". L'assessore alla Scuola Daniele Ara torna sul tema dei lavori al Pilastro per il Museo dei bambini. Il Comune conferma quanto detto nei giorni scorsi: il progetto andrà avanti, nonostante la protesta di MuBasta fissa all'interno del parco. "Ho ricevuto diverse richieste d'incontro, ma io non dialogo con chi blocca dei lavori pubblici. Siamo convinti che questa sia la decisione giusta – afferma Ara –. È un progetto educativo molto importante. Tutte le città europee che hanno un 'Children Museum' hanno scelto di farlo in centro storico, noi abbiamo scelto il Pilastro".