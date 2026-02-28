Il Btp Valore torna lunedì rendimenti fino al 3,50%

Il Btp Valore torna sul mercato da lunedì 2 marzo e resterà disponibile fino al 6 marzo, salvo eventuali chiusure anticipate. Il nuovo titolo mira a coinvolgere i risparmiatori italiani interessati a investimenti a medio termine. I rendimenti offerti arrivano fino al 3,50 percento. La proposta si rivolge a chi cerca un'opportunità nel settore dei titoli di Stato.

Cedole superiori a quelle dell'omologo ordinario. Tra i vantaggi l'esclusione dall'Isee Il nuovo Btp Valore si prepara a tornare sul mercato da lunedì 2 marzo e fino a venerdì 6 marzo (salvo chiusura anticipata) e, ancora una volta, punta direttamente al cuore del risparmio italiano. Si tratta della sesta emissione del titolo riservato esclusivamente alla clientela retail, con lotto minimo di 1.000 euro e durata di sei anni. Un'iniziativa che negli ultimi anni ha consolidato il legame tra Stato e famiglie, come dimostrano i numeri: le cinque precedenti emissioni hanno raccolto complessivamente 81,5 miliardi di euro, con il record di 18,3 miliardi segnato nel marzo 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti stabili, a marzo torna il Btp Valore

Bot e Btp in asta a dicembre, rendimenti fino al 3% per i risparmiatori

