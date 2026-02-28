Il Btp Valore di marzo conviene? Punti di forza e rischi Cosa sapere prima di comprare il nuovo titolo di Stato

Il 2 marzo parte il collocamento della settima emissione del Btp Valore, un titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori. Si tratta di un nuovo strumento finanziario emesso dal governo, volto a raccogliere fondi sul mercato. La domanda si concentra sui punti di forza e sui rischi associati a questa emissione, che sarà disponibile per gli investitori a partire dalla prossima settimana.

Roma, 28 febbraio 2026 – Parte lunedì 2 marzo il collocamento della settima emissione del Btp Valore, il titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori. L’offerta resterà aperta fino a venerdì 6 marzo, salvo chiusura anticipata da parte del ministero dell’Economia. La scadenza è fissata a marzo 2032, quindi a sei anni, con una struttura di cedole crescenti ogni due anni. I tassi cedolari minimi garantiti comunicati dal Mef sono infatti pari al 2,5% per il primo e secondo anno, al 2,8% per il terzo e quarto anno e al 3,5% per il quinto e sesto anno. I tassi definitivi potranno essere confermati o rivisti al rialzo al termine del collocamento, in base alle condizioni di mercato alla chiusura dell’emissione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

