Il bonus verde 2026 non esiste per il giardino bisogna usare altre agevolazioni | la guida

Il bonus verde 2026 non è più disponibile, in quanto è scaduto il 31 dicembre 2024 e non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2025 né incluso nella Manovra successiva. Per chi desidera intervenire sul proprio giardino, bisogna ricorrere ad altre agevolazioni fiscali o incentivi previsti dalla normativa vigente. La scelta di strumenti alternativi dipende dalle specifiche esigenze di intervento e dalle possibilità di accesso alle detrazioni.

Il bonus verde 2026 non esiste più. Scaduto il 31 dicembre 2024, non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2025 e l'ultima Manovra non lo ha riportato in vita. Questo è un chiarimento dovuto, perché online si stanno leggendo diverse notizie che lo darebbero ancora attivo per quest’anno. Gli interventi nei giardini di casa, però, possono essere gestiti con il bonus ristrutturazioni, ma bisogna fare molta attenzione nell’utilizzarlo. Molti lavori che si effettuano rientrano nella manutenzione ordinaria e non sono agevolabili. La misura deve essere utilizzata con la dovuta cautela e, soprattutto, applicarla quando l’intervento rientra effettivamente in una ristrutturazione straordinaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

