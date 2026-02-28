Il bacio tra Levante e Gaia a Sanremo 2026? Nessuna censura ma solo un momento di regia | così Claudio Fasulo vicedirettore del direttore Prime Time Rai

Claudio Fasulo, vicedirettore del direttore Prime Time Rai, ha spiegato che l’inquadratura del bacio tra Levante e Gaia durante la performance di ieri sera al Festival di Sanremo 2026 non è stata soggetta a censura, ma si trattava semplicemente di una scelta di regia. La scena è stata ripresa con una ripresa a distanza, senza ulteriori interventi o modifiche.

Il vicedirettore Rai Claudio Fasulo spiega che l'inquadratura lontana del bacio tra Levante e Gaia a Sanremo 2026 è stata una scelta di regia televisiva Claudio Fasulo, vicedirettore del direttore Prime Time Rai, risponde sull’inquadratura lontana del bacio tra Levante e Gaia alla fine dell’esibizione di ieri 27 febbraio al Festival di Sanremo 2026. Fasulo spiega che “non censuriamo nessuno, quando viene realizzato lo shooting di un brano musicale, viene stabilita in anticipo una sequenza di telecamere, una sorta di storyboard precostituito. Quello che è accaduto ieri sera è semplicemente questo: nella prova del mattino, che era solo una prova audio, non era presente la regia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

