Il bacio tra Gaia e Levante? Nessuna censura ecco perché non è stato ripreso | parla il regista di Sanremo E il video girato dalla platea diventa virale

Il regista di Sanremo ha spiegato che il bacio tra Gaia e Levante non è stato censurato e ha raccontato i motivi per cui il video girato dalla platea si è diffuso rapidamente online. Durante l’ultima serata, dedicata alle cover e ai duetti, si è verificato un momento che ha attirato l’attenzione degli spettatori: il bacio tra le due artiste, concluso con un gesto spontaneo mentre cantavano.

C’è un momento dell’ultima serata di Sanremo, quella caratterizzata dalle cover e dai duetti, che ha smosso il web: il bacio, al termine dell’esibizione sulle note de I maschi di Gianna Nannini, tra Levante e Gaia. Un momento che, però, sulla Rai non è andato in onda: l’inquadratura, infatti, è stata improvvisamente allargata e il bacio non è stato ripreso se non da lontanissimo. Il motivo? A spiegarlo in un breve commento all’ Ansa è stato il regista del Festival, Maurizio Pagnussa t, che ha risposto ai tanti che, soprattutto sui social, gridavano alla censura. “ Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia”, ha specificato Pagnussat. “Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l’avessero fatto un attimo prima – spiega – ma c’è un rituale per il cambio di palco “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

