Il bacio di Gaia e Levante a Sanremo è pubblicato sui social | Rai spiega perché non è andato in onda in diretta

Durante la serata delle cover a Sanremo 2026, il bacio tra Gaia e Levante non è stato trasmesso in diretta dalla Rai. La rete ha precisato che si è trattato di una scelta di regia, negando qualsiasi motivo di censura. Il momento è stato comunque condiviso sui social, dove è stato pubblicato e commentato dagli utenti. La Rai ha confermato che la decisione di non mostrare il bacio in televisione è stata esclusivamente tecnica.

Rai ha spiegato il motivo per il quale il bacio tra Gaia e Levante, durante la serata delle cover a Sanremo 2026, non è stato mandato in onda: "Nessuna censura, è una scelta di regia. Lo abbiamo pubblicato sui social poco dopo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo, bacio tra Levante e Gaia dopo il duetto ma la Rai censura: è rivolta sui socialSi è concluso con un bacio sulle labbra il duetto tra Levante e Gaia sulle note di “I maschi” di Gianna Nannini.

Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai: “Abbiamo sconvolto le signore in prima fila”Nel corso della serata cover di Sanremo 2026 Levante ha dato un bacio sulla bocca a Gaia al termine della loro esibizione.

Tutti gli aggiornamenti su Gaia.

Temi più discussi: A Sanremo il bacio di Levante con Gaia dopo il duetto sul brano 'I maschi'. Il regista del Festival: 'Nessuna censura'; A Sanremo il bacio di Levante con Gaia: la regia evita l'inquadratura stretta; Gaia e Levante, il bacio sul palco dell'Ariston. E sui social è polemica per il taglio. La Rai: Nessuna censura; Levante e Gaia, ecco il bacio saffico (non inquadrato dalla Rai). Pausini: C'è dell'amore qui.

''Dobbiamo ancora provocare'': Gaia e Levante incendiano Sanremo tra ammiccamenti e bacio in bocca, esplode il caso sulla presunta censura RaiIeri sera durante la quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover, Levante ha voluto al suo fianco la collega Gaia ... gossip.it

Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia ma la Rai non lo inquadraNuova serata (la quarta), nuove polemiche a Sanremo 2026. Al centro del critiche social è finita la censura della Rai nei confronti del bacio tra Levante e ... lapresse.it

LEVANTE E GAIA Continua a seguire @radio105 per non perderti i prossimi contenuti! #radio105 #sanremo2026 #extrafestival #levante #gaia @levanteofficial @gaiaofficial - facebook.com facebook

Levante e Gaia, bacio sul palco a Sanremo. La regia non lo inquadra: “Ma nessuna censura” x.com