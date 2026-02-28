Ieri a Sanremo duetti e colpi di scena | Tony Pitony show quel bacio saffico e la battuta di Grignani

Ieri sera a Sanremo si sono svolti numerosi duetti e colpi di scena, con il pubblico che ha assistito a momenti sorprendenti e alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione. Tra gli eventi più discussi ci sono stati il bacio saffico e la battuta di Grignani, mentre Tony Pitony ha portato in scena uno spettacolo che ha lasciato il segno. La serata si è confermata ricca di sorprese e di situazioni imprevedibili.

Tempo di lettura: 2 minuti La quarta serata del Festival di Sanremo si conferma quella più attesa e imprevedibile, tra cover, duetti e momenti destinati a far discutere. Non solo musica, ma spettacolo, provocazioni e social impazziti: l’Ariston ha vissuto una notte intensa che ha già lasciato il segno a poche ore dalla finalissima. A prendersi la scena è stato senza dubbio Tony Pitony, che con una performance potente e carica di energia ha trasformato il duetto con Ditonellapiaga in un vero e proprio show. L’artista ha scelto una rilettura moderna e audace del brano, giocando tra rap, ritmo e presenza scenica, conquistando pubblico e web. Standing ovation in sala e commenti entusiasti online: in molti parlano di una delle esibizioni più iconiche di questa edizione, capace di rilanciare la sua candidatura tra i protagonisti della finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dei duetti e delle cover, era tra le più attese e ha finito per incendiare soprattutto i social.

Inizia con Laura Pausini che canta e nel segno dell'energia la quarta serata del Festival.

