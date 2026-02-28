ICaRe sfida accattivante

I campionati di volley sono entrati nella fase finale, con molte squadre che si stanno avvicinando alla conclusione della stagione. La Serie B ha visto alcune sfide importanti tra le squadre in corsa per i playoff, mentre la Mo. continua a giocare con determinazione. La competizione si avvicina al suo momento decisivo, con le partite che si fanno sempre più intense e combattute.

Campionati di volley che hanno intrapreso la fase discendente e puntano al gran finale. SERIE B. La Mo.Re Volley (23), in ascesa, ospita Scanzorosciate (27) alle 20 in una gara non facile. SERIE B1. Sulla carta non è complicata la trasferta della Tirabassi e Vezzali (36) sul campo di San Giorgio Piacentino (19), ma si tratta pur sempre di un derby, con le due formazioni che negli anni recenti si sono incontrate tantissime volte. Tra le avversarie c'è anche l'ex Esther Pratissoli che la passata stagione vestiva la casacca di OSGB. Più complicato appare l'impegno della Fos CVR (19) che però contro la VTB Castelmaggiore (27) ha il vantaggio del fattore campo: si gioca a Rivalta alle 20.