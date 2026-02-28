I verdetti Conti | Finale aperta

Il venerdì sera su Rai1 ha visto la trasmissione di un programma dedicato alle cover, che ha registrato una media di circa 10 milioni 789 mila spettatori, pari al 65% di share. Il conduttore ha commentato che la finale rimane ancora aperta, lasciando spazio a possibili sviluppi futuri. La puntata ha coinvolto un vasto pubblico, mantenendo alta l’attenzione sulla trasmissione.

Sanremo 76 Per la serata delle cover ancora in salita lo share ma mancano all'appello 3 milioni di spettatori. Co-conduttrice Giorgia Cardinaletti, "disturbatore" Nino Frassica. Ospite Andrea Bocelli Sanremo 76 Per la serata delle cover ancora in salita lo share ma mancano all'appello 3 milioni di spettatori. Co-conduttrice Giorgia Cardinaletti, "disturbatore" Nino Frassica. Ospite Andrea Bocelli Il venerdì dedicato alle cover ha ottenuto su Rai1, in termini di total audience, una media di 10 milioni 789mila pari al 65.6%. Nel 2025 i duetti della quarta serata del Festival di Carlo Conti erano stati seguiti in media da 13 milioni 575mila telespettatori, pari al 70. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Sanremo 2026 LA DIRETTA, è il giorno del verdetto finale. Attesa per i dati auditel della serata coverGrande attesa per il verdetto finale: con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà la giornalista Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, super ospiti Andrea Bocelli e i Pooh ... lanuovasardegna.it

“ Potrei rimanere io”. Con questa frase Carlo Conti ha spiazzato la sala stampa di Sanremo, tornando a parlare del futuro del Festival di Sanremo dopo settimane in cui aveva ribadito di considerare concluso il suo ciclo alla guida della manifestazione. “Ho av - facebook.com facebook

