I tre ponti sul Lambro si rifanno il look | ecco come saranno e quanto dureranno i lavori

Tre ponti sul Lambro stanno per essere sottoposti a lavori di ristrutturazione. Il bando di gara è stato pubblicato nelle ultime settimane e nelle prossime settimane si inizieranno le operazioni di intervento. I lavori sono previsti con una durata determinata e riguardano le strutture che collegano diverse zone della città. Le operazioni interesseranno le infrastrutture nel prossimo futuro.

Il bando di gara è stato pubblicato nei giorni scorsi quindi a breve si passerà dalle parole ai fatti. Parliamo del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di tre ponti sul fiume Lambro, intervento da 1 milione e 500mila euro per tutelare tre infrastrutture patrimonio storico e cardine della viabilità cittadina. I lavori, per 900mila euro cofinanziati dalla regione Lombardia, serviranno per garantire le capacità portanti e prevenire fenomeni di degrado così da garantire sicurezza, durabilità e funzionalità. Partiranno una volta conclusa la fase di gara e avranno una durata stimata di circa sette mesi, compatibilmente con le esigenze di viabilità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

