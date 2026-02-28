I tre ponti sul Lambro si rifanno il look | ecco come saranno e quanto dureranno i lavori

Tre ponti sul Lambro stanno per essere sottoposti a lavori di ristrutturazione, con il bando di gara pubblicato negli ultimi giorni. Nei prossimi mesi, si prevedono interventi di riparazione e rafforzamento, mentre le opere sono programmate per durare diversi mesi. Le autorità hanno annunciato che i lavori inizieranno a breve, segnando una fase di intervento concreto sulla viabilità locale.

Il bando di gara è stato pubblicato nei giorni scorsi quindi a breve si passerà dalle parole ai fatti. Parliamo del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di tre ponti sul fiume Lambro, intervento da 1 milione e 500mila euro per tutelare tre infrastrutture patrimonio storico e cardine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Monza rimette a nuovo i ponti sul LambroPubblicata la gara per i manufatti di via Zanzi, via Aliprandi e via Fermi, per un milione e mezzo di euro: in arrivo tiranti, iniezioni ad alta resistenza e contro-volte. mbnews.it

A Monza operazione ponti sicuri. Via alla gara da 1,5 milioni di euro. Lavori in via Zanzi, Fermi e AliprandiPrevisti sette mesi di interventi per sistemare manufatti storici e fondamentali per la viabilità cittadina. Obiettivo, garantirne la durata senza rischi tutelando al tempo stesso il valore architetto ... ilgiorno.it

