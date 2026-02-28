I muri di Bologna parlano con la voce di David Lynch

A gennaio 2026, le strade di Bologna sono state attraversate da murales e installazioni che sembravano parlare con un'energia propria, come se le pareti raccontassero storie invisibili. Le superfici delle città si sono trasformate in un palcoscenico di immagini e simboli, creando un quadro complesso e articolato. Le opere sono state realizzate da artisti locali e internazionali, senza un filo conduttore apparente.

Camminare per le strade di Bologna a gennaio 2026 significava attraversare qualcosa di difficile da definire: non un museo, non una mostra, non una semplice affissione. Significava entrare dentro un incubo gentile, lasciato aperto come una porta socchiusa. Su ogni muro, su ogni superficie disponibile tra il centro storico e i colli, 77 poster firmati da artisti provenienti da 14 Paesi del mondo componevano un ritratto frammentato, corale e impossibile da ignorare di David Lynch — regista, pittore, fotografo, visionario scomparso il 16 gennaio 2025 all’età di 78 anni. Il progetto si chiama ICONS Directed by David Lynch ed è opera di CHEAP, il festival bolognese di street poster art che da anni usa le pareti della città come pagine di un racconto collettivo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - I muri di Bologna parlano con la voce di David Lynch Isabella Rossellini omaggia Bologna, ricoperta di poster che ricordano David LynchBologna, 2 febbraio 2026 – “Bologna è ricoperta di poster che celebrano l’ottantesimo compleanno di David Lynch! Sono così toccata dal gesto e i... Leggi anche: L’arte di Isabella Rossellini invade Bologna con installazioni ispirate a Lynch, tra sogno e realtà. Altri aggiornamenti su David Lynch. Temi più discussi: Portale - Virginio Merola, Città metropolitana di Bologna; Guerra, il parroco degli ucraini di Bologna: Vivono a dieci gradi nelle case, mandiamo cibo e medicinali. La Russia? Imperialismo fuori dal tempo; Massi e muri per non vanificare i lavori; I BLOCK DEVILS CHIUDONO LA REGULAR SEASON CON UN 3-0 DAVANTI AL PROPRIO PUBBLICO. Scritte Pro-Pal sui muri appena rifatti dall’università, la rabbia del rettore: La civiltà di chi predica il rispettoBologna, 13 novembre 2025 – Muri dei palazzi storici dell’università imbrattati con scritte Pro-Pal. I collettivi di Bologna hanno riempito i muri della zona universitaria con scritte pro Gaza e ... ilrestodelcarlino.it Bologna, scritte sui muri dell'Università contro il governo e per la Palestina. Il rettore: «Questa non è civiltà»«Free Palestine». «Fuori il sionismo dall'Università». Ma anche «Tajani e Piantedosi, Bologna non vi vuole». I collettivi universitari di Bologna nella notte hanno scritto sui muri della zona ... corrieredibologna.corriere.it "Eraserhead" di David Lynch al quarto appuntamento della nuova rassegna de Il Cinema della Normale. "Sweet dreams (are made of film)" si propone di esplorare la storia del cinema attraverso la lente dell’onirico, in un percorso variegato e dissonante. Intr - facebook.com facebook