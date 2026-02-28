Gli autori del dossieraggio avevano come obiettivo di mettere in crisi il governo Meloni. Non ci sono dubbi sul fatto che il loro intento fosse di minare l’operato dell’esecutivo, anche se alcuni cercano di distogliere l’attenzione con dichiarazioni che sembrano voler deviare il focus. La vicenda si svolge senza ambiguità e senza mezze misure.

Non giriamoci intorno, nonostante il tentativo dell’onorevole Cafiero De Raho di distrarci e magari di portarci a spasso per raccogliere le prime margherite di fine inverno. Che lui se ne fosse accorto o meno (e non so quale delle due ipotesi sia più grave), l’obiettivo degli autori (e dei mandanti per ora occulti) del megadossieraggio era quello, nell’autunno ’22, di colpire il bersaglio grosso, e cioè di uccidere nella culla il neonato governo Meloni. Come Il Tempo vi ha raccontato, gli accessi abusivi si articolano lungo un arco temporale amplissimo, ma un’accelerazione clamorosa e sospetta si registra proprio nel periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo al giuramento del governo Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I mandanti del dossieraggio volevano uccidere nella culla il governo Meloni

Governo Meloni, fratture nella maggioranza: l’ultima settimana ha rivelato il vero stato del governoGoverno Meloni, una settimana di scontri su Ucraina, manovra e politica estera mostra quanto la coalizione sia meno unita di quanto racconti.

Dalle Br alle Bm, le Brigate del Martello. Per Askatasuna volevano uccidere e accecare con laser brucia-retinaPreparati, pronti a tutto, armati di bombe carta, fumogeni, maschere anti-gas e da clown, ma anche raggi laser che bruciano la retina degli occhi,...

Aggiornamenti e notizie su Meloni.

Temi più discussi: Dossieraggi, tutti contro De Raho. Ma l'opposizione attacca l'Antimafia; Dossier e mandanti occulti, volevano buttare giù il governo: cosa c’era dietro il caso Crosetto; Il golpacccio dietro il caso Crosetto Dossier e mandanti occulti per buttare giù il governo |.

Inchiesta su Striano e gli accessi abusivi: rischiano il processo in 23. Ma manca il mandante del dossieraggioAccuse più dettagliate, ma manca il mandante. Colui che da dietro avrebbe mosso i fili e ordinato le ricerche nelle banche dati svolte dal finanziere Pasquale Striano. Dopo la Procura di Perugia, ... ilfattoquotidiano.it

Dossieraggio, l’Antimafia inchioda De Raho. Reazioni isteriche a sinistraLa Commissione parlamentare d’inchiesta Antimafia approva a maggioranza, con i voti del centrodestra e l’astensione di Italia Viva, la relazione sullo scandalo del dossieraggio. Parliamo del «verminai ... msn.com

Per Giorgia Meloni le “liste bloccate” erano una vergogna nel 2014. Oggi vanno bene - facebook.com facebook

Meloni a Bloomberg, 'il ruolo del governo in Mps è finito'. Il gruppo sprofonda in Borsa e chiude a -6,7%. Crolla anche Mediobanca (-6,2%) #ANSA x.com