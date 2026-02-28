Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda venerdì 27 febbraio, sono stati presentati i look di 30 artisti e ospiti sul palco dell’Ariston. Tra gli outfit più noti, Ditonellapiaga è stata riconosciuta per il suo stile, mentre sono emerse anche frecciate tra alcuni partecipanti e commenti sui social. La serata ha visto anche l’esibizione di cover, con diversi abbigliamenti in evidenza.

Quali sono stati i look più apprezzati della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella delle cover, andata in onda venerdì 27 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 30 Big e i loro ospiti sul palco dell’Ariston. Nessun look fa l’effetto di Gianni Morandi che arriva a sorpresa per cantare con suo figlio TrediciPietro e scatena la reazione di Alessandro Gassman. Post, poi rimosso dai social. Nella serata delle cover di Sanremo 2026, fa parlare di più la mancata inquadratura del bacio tra Levante e Gaia che gli outfit dei cantanti in gara. Così come la frecciata lanciata da Gianluca Grignani alla Pausini al momento dei fiori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - I look della quarta serata del Festival di Sanremo 2026: vince per stile e cover Ditonellapiaga tra la frecciata di Grignani e il post di Gassmann – VIDEO

Leggi anche: Sanremo 2026: i top e i flop della quarta serata (delle cover e dei duetti): dalla frecciata di Grignani a Pausini allo «spieghino gratis» di Vincenzo Schettini

Sanremo 2026, Ditonellapiaga e Pitony trionfano nella serata cover: Grignani contro Pausini e Gassmann al vetrioloLa serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo ha regalato musica, sorprese e inevitabili polemiche.

Contenuti e approfondimenti su Festival di Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della quarta serata. FOTO; Festival di Sanremo 2026: tutti i look della serata delle cover (e i nostri voti); Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata con le cover e i duetti; Sanremo 2026: tutti i look della quarta serata, tra cover e duetti.

Ditonellapiaga a Sanremo 2026 nel look della quarta serata trasforma TonyPitony in Frank Sinatra (e si fa i capelli rosa)Non più Elvis: Ditonellapiaga e TonyPitony per la quarta serata di Sanremo 2026 sfoderano un duetto classico su un brano del 1939 poi reso celebre da Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald ... vogue.it

I look della serata cover di Sanremo 2026 e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospitiI nostri commenti in tempo reale ai look della quarta serata di Sanremo 2026, quella delle cover, con i voti agli abiti di cantanti, ospiti e conduttori ... fanpage.it

La serata cover del Festival di Sanremo ha ottenuto su Rai1, in termini di total audience, una media di 10 milioni 789mila pari al 65.6%. Nel 2025 i duetti della quarta serata del Festival di Carlo Conti erano stati seguiti in media da 13 milioni 575mila telespettat - facebook.com facebook