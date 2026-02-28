Durante la mattinata, alcuni ladri hanno cercato di entrare in una villetta nel quartiere residenziale vicino all’area Kemin di via Rivasi. Hanno tentato di sfondare una vetrata e di irrompere nell’abitazione, causando attimi di grande paura per chi si trovava in casa. Alla fine, sono riusciti a forzare la porta con un colpo deciso.

Tentano di sfondare una vetrata e di irrompere in una villetta in piena mattinata, nel quartiere residenziale nei pressi dell’area Kemin di via Rivasi. A raccontare l’episodio è la dottoressa Francesca Reggiani, ricercatrice oncologica dell’Irccs di Reggio. Intorno alle 10.30 si è trovata a fronteggiare l’assalto alla propria abitazione. "Prima hanno suonato al campanello per capire se ci fosse qualcuno in casa – riferisce –. Non ho risposto perché ero impegnata". "Dopo pochi secondi – spiega la ricercatrice, ripercorrendo quegli attimi di grande tensione – ho sentito rumori fortissimi, come se stessero cercando di sfondare la porta o la vetrata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I ladri prendono la porta a mazzate: "Ero in casa, attimi di grande paura"

