I ladri prendono la porta a mazzate | Ero in casa attimi di grande paura

Da ilrestodelcarlino.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la mattinata, alcuni ladri hanno cercato di entrare in una villetta nel quartiere residenziale vicino all’area Kemin di via Rivasi. Hanno tentato di sfondare una vetrata e di irrompere nell’abitazione, causando attimi di grande paura per chi si trovava in casa. Alla fine, sono riusciti a forzare la porta con un colpo deciso.

Tentano di sfondare una vetrata e di irrompere in una villetta in piena mattinata, nel quartiere residenziale nei pressi dell’area Kemin di via Rivasi. A raccontare l’episodio è la dottoressa Francesca Reggiani, ricercatrice oncologica dell’Irccs di Reggio. Intorno alle 10.30 si è trovata a fronteggiare l’assalto alla propria abitazione. "Prima hanno suonato al campanello per capire se ci fosse qualcuno in casa – riferisce –. Non ho risposto perché ero impegnata". "Dopo pochi secondi – spiega la ricercatrice, ripercorrendo quegli attimi di grande tensione – ho sentito rumori fortissimi, come se stessero cercando di sfondare la porta o la vetrata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i ladri prendono la porta a mazzate ero in casa attimi di grande paura
© Ilrestodelcarlino.it - I ladri prendono la porta a mazzate: "Ero in casa, attimi di grande paura"

“Attimi di grande paura. Sono fortunata”: la sindaca di Galeata coinvolta in un incidenteForlì, 28 gennaio 2026 – Il sindaco di Galeata Francesca Pondini è stata protagonista di un terribile incidente sulla Bidentina, tra il Gualdo e...

Terni, giovanissimi rapinati in pieno giorno da coetanei all’uscita da scuola: attimi di grande paura in centroNuovo episodio di cronaca nel pieno centro di Terni, dopo l’aggressione con tanto di coltellata in via Fratti a novembre, con due minori già...

ALLARME FURTI, LADRI IN CASA MENTRE IL PROPRIETARIO FA LA DOCCIA | 26/11/2025

Video ALLARME FURTI, LADRI IN CASA MENTRE IL PROPRIETARIO FA LA DOCCIA | 26/11/2025

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ero.

Temi più discussi: I ladri prendono la porta a mazzate: Ero in casa, attimi di grande paura; A Cerignola rubano anche nell’asilo: ladri prendono di mira i pennarelli dei bimbi. L'appello dell'assessora Cicolella VIDEO; Nichelino, dopo il centro commerciale i ladri prendono di mira la piscina; 'Chiuso per rapina': ladri prendono di mira la farmacia di Barriera di Milano.

i ladri prendono laChiuso per rapina: ladri prendono di mira la farmacia di Barriera di MilanoEnnesimo furto in Barriera di Milano: la scorsa notte ad essere presa di mira è la Farmacia Policlino di via Sempione 112 a Torino. Come già accaduto per altre attività commerciali, i ladri hanno ... torinoggi.it

Nichelino, dopo il centro commerciale i ladri prendono di mira la piscinaA due giorni di distanza dal colpo messo a segno al centro commerciale di via Cacciatori, i ladri sono tornati a fare visita ad una grossa struttura a Nichelino. Stavolta ad essere presa di mira è ... torinoggi.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.