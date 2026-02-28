I blocchi di Valenti | contro il Milan gol contro il Cagliari fallo Allegri risponde così

Allegri ha commentato le ultime situazioni riguardanti i blocchi di Valenti, evidenziando che sono stati protagonisti di un gol contro il Milan e di un fallo contro il Cagliari. Prima della partita tra Cremonese e Milan, il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti, senza approfondire le cause o i motivi di tali episodi. La conferenza stampa si è concentrata sui prossimi impegni della squadra.

"Dico subito che nelle ultime 3-4 settimane abbiamo parlato spesso, anche di VAR, la mia indicazione è che noi dobbiamo pensare a ciò che dobbiamo fare. Un episodio non può condizionare la partita". Massimiliano Allegri parla così del doppio episodio che riguarda Valenti prima in Milan-Parma (gol convalidato) e poi in Parma-Cagliari (fischiato fallo sul portiere). "Poi oggi stanno cercando di cambiare cose in meglio, ma noi non dobbiamo avere alibi. Altrimenti andiamo in una direzione sbagliata. Dico che sempre che un episodio non deve condizionare una partita e noi dobbiamo gestire l'imprevisto. Che sia un gol subito, un rigore contro, un gol con un fallo.