Una riflessione critica sulle figure che diffondono il sapere sostiene che spesso contribuiscono a creare individui legati ai mezzi, piuttosto che sviluppare il pensiero autonomo. La crescita culturale, secondo questa visione, non porta miglioramenti nella qualità della vita, ma piuttosto alimenta la barbarie, il degrado intellettivo e morale. La questione riguarda il ruolo di chi trasmette la cultura e l’effetto sulle società.

di Franco Luceri – Il compianto professor Zichichi non si fidava dei suoi colleghi atei, che cercano di dimostrare che la natura non è stata creata da Dio. Diceva: “tentano di derivare le leggi fondamentali dal Caos, ma non sono riusciti a combinare nulla, perché scienza e Fede sono entrambe doni di Dio, non conquiste dell’intelligenza umana“. Come dire che l’uomo di scienza ateo si sente architetto del Creato, ma non sa ancora come funziona e mai potrà saperlo negando l’origine Divina del pianeta su cui vive. Da “banchieri” del sapere, gli scienziati si fingono capaci di progettare e curare tutto il mondo alla perfezione: 1) i cento sistemi sociali del mondo chiamati Stati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - I “banchieri” del sapere formano uomini asserviti ai mezzi

Vigili del fuoco in sciopero: "Mancano uomini e mezzi"Mancanza di personale e mezzi di soccorso e revoca dello status di ’sede disagiata’ per gli operatori del distaccamento di Castelnovo Monti.

L’analisi di Simone Banchieri. "Ci sarebbe piaciuto fare un regalo ai tifosi»Alla fine c’è anche un po’ di rammarico per questo pari altalenante nella parole di Simone Banchieri quando si è presentato nella salta stampa...

Aggiornamenti e notizie su banchieri.

Discussioni sull' argomento Gli ultimi colloqui della Casa Bianca sui rendimenti delle stablecoin registrano 'progressi' con le banche, ma ancora nessun accordo; All'interno della riunione: la Casa Bianca favorisce alcune ricompense in stablecoin, dice alle banche che è ora di agire; Le democrazie attuali stanno morendo di pandemia culturale.

I verbali dell’ultima riunione tradiscono un atteggiamento meno espansivo dei banchieri centrali e argina poco sopra il 4% il calo del Treasury decennale. Ora le case di investimento si dividono sulla traiettoria futura di tassi e titoli di Stato - facebook.com facebook

Ecco gli istituti di credito e i banchieri centrali che puntano a soluzioni extra Usa nelle transazioni digitali. Fatti, numeri e approfondimenti nell'articolo di Valentina Nicolì x.com