Dopo la vittoria per 2-1 a Verona, l’attaccante ha parlato a Dazn evidenziando il desiderio di condividere il campo con Lukaku, con cui vorrebbe rubare la protezione del pallone e segnare più gol. Ha anche espresso il rispetto per i gol realizzati dal compagno, sottolineando che la decisione di formare un tandem in attacco spetta all’allenatore, che sceglierà chi tra loro agirà da pivot.

A Dazn: "Mi piacerebbe fare i suoi gol visto che ne ha fatti più di 500. Il Napoli poteva giocare meglio, non c'è dubbio" Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Hojlund: “Di Lukaku vorrei gli oltre 500 gol che ha segnato. Noi insieme? Certo. Decide il mister chi due due giocherebbe pivot” “Sono contento dei tre punti e del gol segnato. Il Napoli poteva giocare meglio, non c’è dubbio. Io sono stanchissimo anche perché ho giocato tutta la partita in un ruolo che non è proprio il mio”. “Abbiamo giocato un po’ insieme nella partitella in famiglia contro il Giugliano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund: “A Lukaku vorrei rubare la protezione del pallone e i gol. Noi insieme? Certo. Decide il mister chi due due giocherebbe pivot”

Leggi anche: Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Il piano di Conte

Contenuti e approfondimenti su Hojlund.

Temi più discussi: Hojlund 7, Lukaku 8: le pagelle dei giocatori del Napoli contro il Verona; L’attacco del Napoli ripartirà da Hojlund: quale futuro per Lucca e Lukaku? – TMW; Napoli, l'intervista a Hojlund: Vi dico tutto: io, il Napoli, Napoli, Ronaldo, Conte e l'urlo di Champions; Napoli-Giugliano 4-0: doppietta di Lukaku nell’allenamento congiunto, si rivede Anguissa.

DAZN - Napoli, Hojlund: Contento per la vittoria, Lukaku? Sono pronto a giocare con lui, mi piacerebbe segnare i gol che ha fatto nella sua carrieraVERONA - Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Sono contento dei tre ... napolimagazine.com

Hojlund a Dazn: Tutti felicissimi per Lukaku. Mi piacerebbe segnare i gol che ha segnato luiRasmus Hojlund, autore della rete che ha sbloccato il match, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona. Di seguito, le sue dichiarazioni ... ilnapolionline.com

#Hojlund e la sua ironia sempre pungente Il #Napoli batte il #Verona sul gong e porta a casa 3 punti FONDAMENTALI #TuttoNapoli #SerieA - facebook.com facebook

Akpro a meias com Hojlund #sporttvportugal #SerieA #hellas #napoli #cinemundo x.com