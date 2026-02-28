Ho il coltello vieni fuori che ti buco | cliente minacciato al Caffè degli specchi

Un cliente del Caffè degli specchi ha minacciato un’altra persona con un coltello, gridando di uscire e di prepararsi a essere ferito. La scena si è svolta all’interno del locale, con l’uomo che ha ripetutamente pronunciato la frase: “Vieni fuori, che ho il coltello, ti apro”. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione.

"Vieni fuori, che ho il coltello, ti apro", continua a ripetere un avventore del Caffè degli specchi. È l'inizio dell'aggressione che si è verificata ieri, 27 febbraio, intorno alle 18 e 30. L'uomo, secondo alcuni testimoni in forte stato di alterazione forse a causa di droghe, ha minacciato un.

Ho il coltello, vieni fuori che ti buco: cliente minacciato al Caffè degli specchiLa temperatura si è scaldata quando due persone si sono trovate contemporaneamente davanti alla cassa, entrambe pronte a pagare il conto. Provvidenziale l'intervento di un'avvocata, che si è intromess ... triesteprima.it

