Una donna viene descritta come femminista, con un’espressione impassibile e uno sguardo fisso, che sembrava privo di emozioni o pensieri. La sua pelle è descritta come terrea e gessosa, e il suo volto trasmette un senso di distacco. La scena si concentra sulla sua presenza, senza ulteriori dettagli o approfondimenti sulle motivazioni o il contesto.

Alla Commissione di vigilanza della Camera per riferire del caso Epstein, la Clinton ha mandato il segretario di Stato e ha lasciato a casa Hillary Terrea, gessosa, impassibile. E certi occhi fissi che parevano disabitati: come se dietro non custodissero nessuno. Alla Commissione di vigilanza della Camera per riferire del caso Epstein, la Clinton ha mandato il segretario di Stato e ha lasciato a casa Hillary. Era già successo nel 1998 con lo scandalo Monica Lewinsky. Le capacità politiche, alla femminista più trasversale del globo, sono sempre servite più a giustificare il consorte Bill, un tempo presidente Usa, che a sostenere l'Obamacare o ad attuare il sistema cap-and-trade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hillary femminista e quella maschera da moglie tradita

Leggi anche: Il grande imperatore della moda .Quella collezione del '68 che sfidò il mondo femminista

Moglie tradita massacra di botte la cognata e le rade a zero i capelliPerugia, 22 dicembre 2026 - Si è consumata tutta in famiglia una lite furibonda e violenta tra tre donne: la tradita, la cugina della tradita e la...

Altri aggiornamenti su Hillary femminista.

Discussioni sull' argomento 20 donne che rappresentano un esempio di lotta per i diritti femminili; Nei file Epstein seppelliti ancora terribili segreti, servono indagini approfondite e bipartisan; Francesca Albanese, la famiglia fa causa a Donald Trump | Libero Quotidiano.it.

Zuppa di Porro. Legge elettorale, scontro. Ma chi ci guadagna Hillary Clinton senza vergogna su Epstein. Travaglio sulla Russia che sta vincendo. Sondaggione del Giornale sui referendum - facebook.com facebook