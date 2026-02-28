Guerra legale per il ricco testamento della prof In tre vengono condannati | lo scritto era falso

Un testamento apparso pochi giorni dopo la morte di una professoressa è stato dichiarato falso da una corte. Tre persone sono state condannate per aver presentato lo scritto come autentico, ma i giudici hanno stabilito che si trattava di un documento contraffatto. La vicenda ha coinvolto diversi imputati, tutti riconosciuti colpevoli di aver alterato la versione originale del testamento.

Un testamento sbucato fuori pochi giorni dopo la morte di una ricca professoressa, scritto in stampatello e trovato dietro un armadio con i nomi delle persone a cui lasciare la lauta eredità, aveva destato sospetti proprio a una delle tre persone citate, un venditore di auto dove la defunta era cliente. Pressato dalle altre due ereditiere si era rivolto ai carabinieri ma quella segnalazione gli si era ritorta contro perché aveva fatto finire tutti e tre indagati, insieme ai due mariti delle donne segnate nell’eredità. Ieri il processo che è scaturito dall’indagine è arrivato a conclusione con la sentenza che ha assolto "per non aver commesso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Testamento dietro l'armadio dopo la morte di una ricca prof: è falso, tre condanneFABRIANO – Non era scritto dalla sua mano il figlio di carta dove in stampatello erano riportate le ultime volontà di una ricca professoressa di...

Muore una prof, spunta un testamento dietro un armadio ma è falso: in quattro a processoFABRIANO - Un figlio di carta dove in stampatello erano riportate le ultime volontà di una ricca professoressa di Italiano, morta a gennaio del 2019...

