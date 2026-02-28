Guerra in Iran le due portaerei e la mossa a tenaglia Usa | la Lincoln per l' attacco la Ford per la difesa

Gli Stati Uniti hanno dispiegato due portaerei nell’area del Medio Oriente, la Lincoln e la Ford, con ruoli distinti. La nave Lincoln si trova in posizione di attacco, mentre la Ford è stata collocata per operazioni di difesa. Entrambe le navi sono state schierate come parte di una strategia a tenaglia, con l’obiettivo di monitorare e rispondere a eventuali sviluppi nella regione.

La posizione d'attacco e quella di difesa. Due portaerei e due missioni. Gli Stati Uniti hanno schierato le due ammiraglie del mare nell'area del Medio Oriente, ma in due posizioni diverse. Con strategie differenziate. L'attacco e, appunto, la difesa. La USS Abraham Lincoln e la USS Gerald R. Ford con il loro Carrier Strike Group. Una potenza di fuoco quasi illimitata, capace di chiudere a tenaglia l'Iran. Non si tratta soltanto di una mossa operativa, ma di una scelta strategica calibrata su due livelli: deterrenza difensiva nel Levante e capacità offensiva credibile verso l’Iran. Dove si trovano la Ford e la Lincoln La Ford non è ormeggiata vicino all'Iran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

