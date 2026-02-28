Guarini lo spettro della chiusura Si sono iscritti solo quattro bimbi Salta di nuovo la classe prima

A scuola Guarini, solo quattro bambini si sono iscritti alla prima elementare quest’anno, rendendo difficile l’apertura della classe. Nonostante gli appelli e le richieste di intervento pubbliche, la classe prima non si è costituita, e la possibilità di chiusura dell’intero plesso rimane concreta. La situazione si ripete dopo che anche in passato si erano verificati problemi simili.

Quella data, come un capestro. Ci hanno creduto fino all’ultimo, appelli, sos anche sui giornali per salvare la prima classe della scuola elementare Guarini, plesso che fa parte parte dell’ istituto comprensivo Alda Costa. Ma quella data è arrivata, time out. E alla prima si sono iscritti solo quattro bambini, troppo pochi, un numero lontano anni luce da quello che serve per costituire una classe. Grande il rammarico, per il secondo anno quel traguardo non viene raggiunto. A questo punto sempre più concreto il rischio che una storica scuola finisca per esaurirsi anno dopo anno, per chiudere. Era il 31 gennaio, l’amarezza di Antonietta Allegretta, dirigente scolastico del comprensivo Alda Costa, davanti a quello sparuto numero di alunni nel giorno della chiusura delle iscrizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guarini, lo spettro della chiusura. Si sono iscritti solo quattro bimbi. Salta di nuovo la classe prima La storica elementare rischia di chiudere per poche iscrizioni. L’appello della preside: “Portateci i bimbi, salviamo le Guarini”Ferrara, 31 gennaio 2026 – Una foto in bianco e nero, i bambini con le bretelle, i pantaloni corti. Leggi anche: Vomero, la scuola Morelli chiude nel 2027: ci sono 200 bimbi iscritti, non si sa dove mandarli