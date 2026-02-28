Grignani la provoca sul palco in diretta Pausini ci casca La lite tra i due e il gelo a Sanremo | Aspetto che quello che vuole

Durante la diretta di Sanremo, Gianluca Grignani ha rivolto una provocazione a Laura Pausini, che non ha evitato di rispondere. La discussione tra i due si è poi protratta, creando un momento di tensione davanti al pubblico. La situazione si è sbloccata con l’intervento di altri presenti, ma il gelo tra i cantanti è rimasto evidente. La serata si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

Laura Pausini non ha lasciato cadere la provocazione di Gianluca Grignani della sera prima sul palco dell’Ariston. In conferenza stampa a Sanremo, la co-conduttrice del Festival ha risposto al cantautore milanese che la sera prima, ricevendo il bouquet di fiori da Carlo Conti, aveva chiesto davanti alle telecamere: «C’è anche il numero della Laura Pausini? Così la posso chiamare». Pausini ha voluto ribadire di non essere permalosa, come i maligni insistono a descriverla: «Il mio numero lo ha, non l’ho mai cambiato, aspetto quello che vuole». Poi ha provato a chiudere l’argomento: «Faccio la cantante, canto canzoni e cerco di fare il mio meglio». 🔗 Leggi su Open.online

Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per La mia storia tra le dita: “L’ha stravolta” #notizie

