Grignani e Pausini non si incontrano a Sanremo la frecciatina sul palco | Con i fiori c'è anche il numero? La chiamo

Durante la serata dedicata alle cover a Sanremo 2026, Gianluca Grignani e Laura Pausini non si sono incrociati sul palco. La cantante ha rivolto una frecciatina con una battuta sulla presenza di fiori, chiedendo se ci fosse anche un numero da chiamare. Nessun incontro tra i due artisti si è verificato durante l’evento.

Durante la serata delle cover di Sanremo 2026, Gianluca Grignani e Laura Pausini alla fine non si sono incontrati. La co-conduttrice ha presentato il suo nome, ma non era poi presente al momento della consegna dei fiori. Il cantante le ha lanciato una frecciatina in diretta sul palco: "C'è anche il numero? Così la chiamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it Il sarcasmo di Gianluca Grignani a Sanremo: “Sui fiori c’è il numero della Pausini? Così la chiamo”Ravenna, 28 febbraio 2026 – Gianluca Grignani ha lanciato una stoccata a Laura Pausini direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2026. Leggi anche: Sanremo: Grignani a Conti, “Mi dai il numero della Pausini che la chiamo?” GRIGNANI VS PAUSINI! COI COSA NE PENSATE DITELO NEI COMMENTI #musica #shortvideo #neiperte #perte Aggiornamenti e notizie su Grignani. Temi più discussi: Pausini e Grignani: incontro sul palco dell'Ariston dopo la querelle su La mia storia tra le dita; Gianluca Grignani, la frecciata a Laura Pausini dal palco di Sanremo: la polemica dello scorso anno; Stoccata di Grignani a Pausini dal palco di Sanremo: Così la posso chiamare; Sarcasmo Grignani a Conti, 'sui fiori c'è il numero della Pausini così la chiamo?'. Scontro freddo sul palco di Sanremo: Grignani prende di mira Laura PausiniDurante la serata cover di Sanremo 2026 Gianluca Grignani si è lasciato andare a una stoccata verso Laura Pausini dopo il duetto con Luchè; il dissapore nasce dalla cover estiva di La mia storia tra ... notizie.it Pausa di pace mancata a Sanremo: Grignani e Pausini si lanciano frecciatineA Sanremo 2026 il confronto tra Gianluca Grignani e Laura Pausini non diventa riconciliazione: sul palco battute, riferimenti a telefonate e commenti social che alimentano la controversia ... notizie.it #Pausini e #Grignani, nella serata #Cover, potrebbero trovarsi sul palco dell'#Ariston dopo le polemiche della scorsa estate su "#Lamiastoriatraledita" #Sanremo #Sanremo2026 #duetti #Falcoametà #Luché - facebook.com facebook Sanremo, gara dei duetti a Ditonellapiaga e TonyPitony. Sorpresa Morandi (e Gassmann lo attacca). Grignani frecciate a Pausini x.com